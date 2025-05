ESC in Oberwart: Schmunzeln und ein Cyber-Angriff

Umliegende Gemeinden unterstützen Oberwart

Was die tatsächliche Bewerbung für den ESC angeht, bekommt man in Oberwart die ersten Unterstützungserklärungen von umliegenden Regionen. Das Erlebnisreich Zickental, ein Zusammenschluss von Gemeinden im Bezirk Güssing, hat seine Rückendeckung in den sozialen Medien ausgesprochen. Die Stadt sei ein mehr als geeigneter Ort für kulturelle Begegnungen und Gastfreundschaft, heißt es in dem Beitrag.