Mazda CX-3: Sportliches City-SUV aufgefrischt

Mittlerweile aber setzen auch die Wettbewerber engagiert auf die Klasse der kleinen Kraxler. Ein Grund mehr für Mazda, den CX-3 zur Mitte seines Lebenszyklus‘ aufzufrischen. Wie üblich fassen die Hersteller das Blech nicht an, weil dies millionenteure Werkzeugkosten nach sich ziehen würden. So muss in der Regel ein bisschen Kosmetik reichen, was dem CX-3 vorn einen veränderten Grill, hinten überarbeitete Rückleuchten und rundum neue 18-Zoll-Räder einbringt.