Infineon: Sharing-System für E-Bikes geplant

„In Kooperation mit der Stadt Villach, dem Land Kärnten, dem Verkehrsverbund und regional tätigen Verkehrsbetrieben ist es und gelungen, attraktive und nachhaltige Mobilitätskonzepte für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen“, so Oliver Heinrich, Finanzvorstand von Infineon Technologies Austria. Er nahm gestern den Preis in der Kategorie „Arbeitswelt und Ausbildung“ entgegen, den der Verkehrsblub Österreich (VCÖ) in Wien velriehen hat.