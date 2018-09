Oman: Eine Reise für die Seele

Kostproben im Suk von Nizwa

Auf dem Rückweg Richtung Maskat entdecken wir neben der Straße ein verlassenes Bergdorf. Die Steinhäuser haben begonnen in sich zusammen zu fallen, es ist ein traurig schöner Anblick. Inmitten der Ruinen steht ein alter Mann und erklärt (so gut es die Sprachbarriere zulässt), dass in den alten Mauern kein modernes Leben mehr möglich war. Nur die Palmen, die so gute Früchte abwerfen, werden weiter gepflegt. Kaufen kann man die Datteln in Nizwa, wenige Kilometer vom verlassenen Dorf entfernt. Die Stadt war einst politisches und religiöses Zentrum des Omans. Eine beeindruckende Festung erinnert noch an diese Zeit. Zu deren Füßen sich ein riesiger Soukh erstreckt, in dem Händler ihre Waren feilbieten. Ein eigener Bereich ist nur den Datteln gewidmet - man erahnt die unglaubliche Vielfalt jener Frucht, die einst ein wichtiges Hauptnahrungsmittel der Wüstenvölker war. Kosten darf man gerne - gratis - sollte aber am Ende der Entdeckungstour auch was kaufen. Auf jeden Fall sollte man auch vom Omani Halwa probieren, eine Art Gewürz-Pudding, die mit Nüssen und oft auch einem Schuss Rosenwasser verfeinert wird.