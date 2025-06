Müde, glücklich – und die Hoffnung auf mehr

3:6,4:6,2:6 lautete der Stand am Ende des Drittrundenmatchs – für Misolic kein Grund, Trübsal zu blasen. Sein erster Antritt in einer dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers wird als bisher größter Karriereerfolg in Erinnerung bleiben, neben 168.000 Euro Preisgeld wird er sich im Ranking in die Top-140 schieben. „Ich kann noch nicht alles verarbeiten, aber ich bin einfach nur sehr glücklich, dass ich die Chance gehabt habe, gegen ihn zu spielen. Ich kann wirklich nur positive Sachen mitnehmen“, betonte Misolic.