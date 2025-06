„The Crown“-Star Vanessa Kirby erwartet ein Kind!

Marvel-Blockbuster und private Glücksmomente

Vanessa Kirby promotete in Mexiko ihren kommenden Superheldenfilm „The Fantastic Four: First Steps“, in dem sie an der Seite von Joseph Quinn, Pedro Pascal und Ebon Moss-Bachrach die Hauptrolle spielt. Der Film, produziert von Marvel Studios, wird der 37. Film im Marvel Cinematic Universe (MCU) und der zweite Neustart der „Fantastic Four“-Filmreihe sein.