Abschied von Barca? Ter Stegen weiß von nichts

„Wüsste nicht, warum“

Aber ob er denn nicht – auch wenn ihm offiziell der Abgang nicht nahegelegt wird/wurde – in ständigem Austausch mit Barca-Coach Hansi Flick stehe und mit ihm die Situation bespreche, bohrten die Journalisten bei der DFB-Pressekonferenz nach. „Wir haben in den letzten Tage keinen Kontakt gehabt. Ich wüsste auch nicht, warum und was es speziell zu besprechen gäbe.“ Folglich wisse er auch nicht, „was ich auf die Frage jetzt antworten soll, um ehrlich zu sein.“