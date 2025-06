Die irre Verletzungshistorie zweier Motocross-Asse

„Meine Freundin hat es geschreckt, sie hat es zusammengeschrieben und gesagt, dass wir jetzt das Motorradfahren aufhören“, sagt Michael Sandner. Denn beim Blick auf seine Krankenakte (siehe Grafik unten) müsste eigentlich auch ihm die Lust aufs Motocrossfahren vergehen. Der 26-jährige HSV-Ried-Pilot geht heute beim Staatsmeisterschaftslauf in Mehrnbach aber voller Freude an den Start, will im Heimrennen die Führung in der MX2-Klasse ausbauen.