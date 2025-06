Millionen-Spektakel steht in den Startlöchern

Zwei Wochen sind es noch, dann startet am 14. Juni in den Vereinigten Staaten von Amerika das Herzensprojekt von FIFA-Präsident Gianni Infantino. Die Klub-Weltmeisterschaft. Noch ist der Hype weit nicht so groß wie bei einer „normalen“ WM. Viele Fußballfans sehen das Event skeptisch, weil die Spieler am Ende einer langen Saison kaum einen Urlaub bekommen. Auch der Ticketverkauf läuft nur schleppend. Dennoch wird der Schweizer nicht müde zu betonen, dass das Turnier, das in elf Städten und zwölf Stadien steigt, alle Erwartungen übertreffen wird.