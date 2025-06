Schwerpunktaktion nach Schüssen im Skaterpark

Nach den beunruhigenden Szenen am Freitag im Skaterpark in Wien-Floridsdorf hat die Polizei reagiert und startete am Samstag eine gezielte Schwerpunktaktion. Ziel sei es, Jugendkriminalität sowie Straftaten im öffentlichen Raum konsequent zu bekämpfen und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken.