Steirische Schwestern mischen die Weltspitze auf!

Die brasilianische Nummer eins der Welt? An den Rand einer Pleite getrieben! Die amerikanische Nummer zwei der Welt? Im Viertelfinale in Ostrava am Samstag beim 2:0 zum erstmaligen Elite-Halbfinaleinzug (Papa Gernot kamen da auf der Tribüne sogar die Tränen) abgeschossen! Die deutsche Nummer drei der Welt? Abserviert! Und die Nummer vier der Welt? Das sind aktuell die Frauentaler Beachvolleyballerinnen Ronja und Dorina Klinger! Noch nie war ein heimisches Team in der Weltrangliste so weit vorn.