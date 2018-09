So kann man die Sicherheit am Motorrad erhöhen

Laut Bike-Experten werden Motorradfahrer oft nicht oder zu spät wahrgenommen. Das gilt insbesondere für die nun kommenden Herbsttage, an denen schlechtere Sichtverhältnisse herrschen. „Gesehen oder übersehen werden“ warnt der ÖAMTC. Gute Beleuchtung, helle Bekleidung, Reflektoren am Helm und „Fahrstreifen behauptendes Fahren“ können helfen. In puncto Fahrtechnik gilt es, sich berechenbar zu verhalten, nicht hinter Autos unsichtbar zu werden oder sich nicht in „toten Winkeln“ aufzuhalten.