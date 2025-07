Brooks Nader zeigt Perioden-Unfall in Wimbledon

Fans loben Model für Offenheit

Für so viel Offenheit gab es für Nader unglaublich viel Lob von weiblichen Fans. „Danke, dass du so echt bist“, freute sich eine Userin. „Das passiert uns allen. Vielen Dank, dass du uns an deiner Realität teilhaben lässt“, freute sich eine andere. Viele Anhängerinnen teilten zudem ihre eigenen Perioden-Unfall-Anekdoten.