Muslic-Ansage: „Muss sie nicht glücklich machen!“

Spielte Schalke vor wenigen Jahren noch Champions League, musste man in der vergangenen Saison am Ende fast froh sein, in der zweiten Bundesliga den Klassenerhalt geschafft zu haben. Um den anhaltenden sportlichen Niedergang des Traditionsvereins zu stoppen, hat man Miron Muslic als Trainer verpflichtet. Und der Österreicher hat in seinem ersten Monat bei den Deutschen schon einiges umgestellt.