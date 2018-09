Rottweiler-Attacke: „Opa riss Maul von Hund auf“

Als am Montagabend der bullige Rottweiler über den kleinen Waris in Wien-Donaustadt herfiel, brach für die ursprünglich aus Indien stammende Familie eine Welt zusammen. Wie berichtet, riss sich der Hund von der Leine seiner betrunkenen Besitzerin los und attackierte den Einjährigen. „Der Opa war dabei und riss mit bloßen Händen das Maul des Hundes auf, um den Kopf seines Enkels zu befreien“, so der erschütterte Vater Raman C. (25) im Interview mit der „Krone“. Stadträtin Ulli Sima von der SPÖ zeigte sich in einem Statement schockiert von der Verantwortungslosigkeit des Hundehalters.