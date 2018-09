Elektrisierend: Die „Krone E-Mobility Play Days“

Das tun in Österreich übrigens immer mehr Menschen: Hatten 2016 noch 22 Prozent aller Neuräder einen Elektroantrieb, so waren es im Vorjahr laut Bundesgesellschaft AustriaTech bereits 29 Prozent, also fast jedes dritte Rad. In Summe wurden mehr als 120.000 E-Bikes verkauft.