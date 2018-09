„Krone E-Mobility Days“: Offizieller Ticketstart!

Bei den Krone E-Mobility Play Days 2018 haben die Besucher im Nordteil der Rennstrecke erneut das Steuer fest in der Hand, während sie am Südkurs faszinierende Prototypen und einzigartige E-Sportwagen erleben können. Eines der Highlights wird wieder ein Formel-E-Rennauto bei mehreren Showruns am Fuße des voestalpine wing sein und auch das Zweirad-Areal am Spielberg wartet mit Stuntshows auf.