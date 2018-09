Volksschule macht mit „Gehtag“ Kinder glücklich

„Krone“: Wie wirkt sich der „Gehtag“ bei den Kindern aus?

Mittermaier: Sie kommen entspannt in der Schule an, er tut ihnen sichtlich gut. Am Schulende haben wir ein Plakat gemacht, da haben sie solche Sätze hinaufgeschrieben wie: „Ich finde es toll, dass ich den Sonnenaufgang sehe, weil ich Richtung Sonnenaufgang gehe“, oder „Ich mag es, wenn ich zu Fuß gehe und mit meiner Freundin quatschen kann. “