Verwahrloste Kaninchen in Vösendorf ausgesetzt

Dort wurden die Tiere eingehend untersucht. Die Kaninchen, ein Männchen und ein Weibchen, befanden sich in einem verwahrlosten Zustand. Die Krallen der Tiere waren viel zu lang und sind augenscheinlich lange Zeit nicht gepflegt worden. Ebenso wie das verfilzte Fell und die mit Kot und Urin verklebten Afterbereiche der Tiere. Außerdem sind die Zähne beider Kaninchen in schlechtem Zustand und bedürfen dringend einer Sanierung. Zudem leiden beide Tiere unter starkem Übergewicht, was die Vermutung nahelegt, dass die Tiere auf engstem Raum mit wenig Möglichkeit zur Bewegung gehalten wurden. Besonders das Weibchen ist derart fettleibig, dass auch dies schon sehr an Tierquälerei grenzt. Das Männchen wies zudem eine kleine Wunde aufgrund einer ausgerissenen Kralle am rechten Hinterbein auf.