Trump und Kim planen zweites Gipfeltreffen

Kim und Trump waren am 12. Juni in Singapur erstmals zu einem historischen Gipfel zusammengekommen. Die dort im Grundsatz vereinbarte atomare Abrüstung in Nordkorea ist nach Experteneinschätzung jedoch bisher nicht eingetreten. In dem Brief Kims sei aber dessen „fortbestehender Wille“, sich auf die Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel zu konzentrieren, dokumentiert. Es handle sich um einen „sehr warmen, sehr positiven Brief“, so Sanders. Zu möglichem Termin und Ort des anvisierten zweiten Gipfels machte die Sprecherin keine Angaben.