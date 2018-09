Aktiver Widerstand im Weißen Haus gegen Trump

„Ich sollte das wissen, ich bin einer von ihnen“

Der Autor oder die Autorin beschreibt sich selbst als ranghohen Regierungsmitarbeiter. In dem Artikel wird von der gezielten Torpedierung von Trumps Politik durch die eigenen Mitarbeiter geschrieben. Ihr Ziel sei es dabei, die „fehlgeleiteten Impulse“ des Präsidenten zu bändigen. „Ich sollte das wissen, ich bin einer von ihnen“, schreibt der Verfasser. Das Blatt räumte ein, dass es sich um einen „seltenen Schritt“ handle, einen anonymen Leitartikel zu veröffentlichen. Der Arbeitsplatz des Autors sei aber in Gefahr, wenn sein Name genannt werde. „Wir glauben, dass die anonyme Veröffentlichung dieses Essays der einzige Weg ist, unseren Lesern eine wichtige Perspektive zu geben“, hieß es.