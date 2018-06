Dieser Handschlag schreibt Geschichte!

Historischer Handschlag beim Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Dienstag in Singapur: „Es ist besser gelaufen, als irgendjemand hätte erwarten können, Spitzenklasse“, freute sich Trump. Und Kim stellte in Aussicht, dass „die Welt große Veränderungen sehen wird“. Der Gipfel hatte in freundlicher Atmosphäre begonnen. Die beiden Machthaber einigten sich zudem auf eine Vereinbarung und unterzeichneten ein Dokument. Er erwarte sehr bald den Beginn des Denuklearisierungsprozesses in Nordkorea, erklärte Trump.