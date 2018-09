„Lasst uns Assad töten! Lasst uns viele töten!“

US-Präsident Donald Trump droht in Form eines Buches ein neuer Skandal. Unter dem Titel „Fear: Trump in the White House“ (Angst: Trump im Weißen Haus) hat Reporterlegende Bob Woodward geheime und teils schockierende Gespräche von Trump und seinen engsten Mitarbeitern im Weißen Haus enthüllt. Und die Auszüge haben es wahrlich in sich. So soll Trump etwa nach dem Giftgasanschlag von Syriens Diktator Bashar al-Assad im April 2017 zu seinem Verteidigungsminister James Mattis gesagt haben: „Lasst uns ihn verdammt nochmal töten! Lasst uns ganz viele von ihnen töten!“ Das Buch erscheint am 11. September.