Einkünfte der Bauern um 8,7 Prozent gestiegen

Spätfrost, Dürre, Hagel und Überschwemmungen sorgten im Vorjahr für Schäden in Höhe von 13 Millionen Euro. „Wir werden uns in Zukunft noch viel mehr über die Sortenauswahl Gedanken machen und auf Resistenzen sowie Standortfaktoren Acht geben müssen“, so Agrarreferent Landesrat Martin Gruber.