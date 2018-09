Deutscher (22) stirbt nach Streit an Herzinfarkt

Hieß es in ersten Berichten, der Mann habe eine Hirnblutung erlitten, stand am Sonntagabend ein Herzstillstand als Todesursache fest. Demnach starb der 22-Jährige also nicht an den vermuteten Folgen von Schlägen oder Tritten, sondern wegen einem Herzinfarkt. Der junge Mann soll an einer Vorerkrankung des Herzen gelitten haben. „Nach dem vorläufigen, mündlich übermittelten Obduktionsergebnis ist der 22-jährige Köthener einem akuten Herzversagen erlegen, das nicht im direkten kausalen Zusammenhang mit den erlittenen Verletzungen steht“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.