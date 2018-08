Erneut Gewalt bei Demo in Chemnitz: Verletzte

In Chemnitz ist es nach dem Mord an einem 35-jährigen Deutschen am Wochenende den zweiten Tag in Folge zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Bei Zusammenstößen rechts- und linksgerichteter Demonstranten gab es mehrere Verletzte. Sie hätten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden müssen, nachdem Kundgebungsteilnehmer der beiden Versammlungslager mit „Feuerwerkskörpern und anderen Gegenständen“ geworfen hätten, teilte die Polizei mit. Seitens der Exekutive mussten Wasserwerfer eingesetzt werden, um die Lager zu trennen. In rechten Netzwerken war es nach Bekanntwerden der Verhaftung eines 23-jährigen Syrers und eines 22-jährigen Irakers zu erneuten Aufrufen gekommen, sich zu versammeln, um zu zeigen, „wer hier das Sagen hat“. Die Krawalle am Sonntag wurden als Erfolg gefeiert.