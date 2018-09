Auto in Fußgänger gerast: Neun Verletzte in Moskau

Nach einem Streit mit seinen Freunden ist ein Mann in Moskau am Sonntag völlig ausgerastet: Wie das russische Innenministerium mitteilte, geriet der Kirgise mit seinen Bekannten in einem Kaffeehaus aneinander. Er verließ daraufhin das Lokal, wartete in einem Auto auf die Kontrahenten und raste mit dem Fahrzeug in die Gruppe. Neun Menschen wurden teilweise schwer verletzt.