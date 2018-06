Video zeigt: „Unfall“ war eindeutig eine Amokfahrt

Am Rande der Fußball-WM ist es in der russischen Hauptstadt Moskau zu einem dramatischen Vorfall mit einem Taxi gekommen. Der Fahrzeuglenker raste am Samstag in eine Menschenmenge in der Nähe des Roten Platzes. Sieben Personen, darunter zwei mexikanische Fußballfans, seien laut Polizei und Rettungskräften verletzt worden. Die Behörden sprechen von einem Unfall - der Fahrer habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, erklärte das Innenministerium. Videoaufnahmen (siehe oben) lassen allerdings bei vielen Menschen Zweifel aufkommen. Der Fahrer wurde festgenommen.