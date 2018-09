Einsatzleiter beruhigt: „Der Damm ist noch sicher“

Einsatzkräfte sind gerüstet

In Insiderkreisen sind diverse Missstände am rund 36 Kilometer langen Schutzwall, der 2012 eröffnet wurde, bereits seit dem Hochwasser 2013 bekannt. An die Öffentlichkeit gelangt sind sie aber erst jetzt. Wie berichtet, wurde bei kürzlich durchgeführten Schürfungen zwischen Mitterkirchen und Naarn entdeckt, dass Drainagen teilweise nicht tief genug in den Boden gebohrt worden sind. Dadurch wäre der Druckausgleich zwischen Grundwasser und Erdwall nicht garantiert. Bayrhofer glaubt aber nicht daran, dass der Damm plötzlich brechen könnte. Im Fall der Fälle würde das Wasser langsam eindringen, und die Einsatzkräfte wären mittels Notfallplänen bestens gerüstet, so Bayrhofer: „Allzu große Sorgen mache ich mir jetzt nicht.“