Diese Politiker schossen sich per Facebook ins Aus

Mit einem Blogbeitrag hat sich Dönmez am Dienstag zu Wort gemeldet und bekräftigt, dass seine Aussage über die SPD-Politikerin Chebli „nicht auf sexuelle oder sexistische Inhalte bezogen“ gewesen sei. „Oft steckt auch im Auge des Betrachters der Fehler“, meinte Dönmez, der am Wochenende auf die Frage eines Users, wie Chebli zu ihrem Amt gekommen sei, geantwortet hat: „Schau dir mal ihre Knie an, vielleicht findest du da eine Antwort.“ Dies wurde so interpretiert, dass die Politikerin ihre Karriere sexuellen Handlungen verdanke. Die Konsequenzen sind bekannt: Dönmez wurde am Montag aus dem ÖVP-Parlamentsklub ausgeschlossen.