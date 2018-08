VP-Politiker Schrott tritt von allen Ämtern zurück

Kritik von der SPÖ

„Tag 6 in der Causa Schrott bringt nun endlich politische Konsequenzen. Wir begrüßen den Rückzug des Nationalratsabgeordneten aus allen öffentlichen Funktionen, wenngleich sich Schrott weiterhin uneinsichtig zeigt. Weiterer Schaden für das Ansehen der Politik im Allgemeinen und insbesondere für das Ansehen junger Abgeordneter konnte so vorerst abgewandt werden“, kommentiert Georg Dornauer, stv. Landesparteivorsitzender der neuen SPÖ Tirol, den Rücktritt. Er verweist darauf, dass weder seitens der Bundespartei noch der Landes-VP in den sechs Tagen nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe Konsequenzen in Aussicht gestellt wurden.