Skandal-Tweet: ÖVP wirft Dönmez aus Parlamentsklub

„Das geht gar nicht, das ist eine Verachtung der Frauen.“ ÖVP-Frauenchefin Dorothea Schittenhelm fand am Montag überaus klare Worte für die sexistische Wortspende, zu der sich ÖVP-Nationalratsabgeordneter Efgani Dönmez am Wochenende auf Twitter hatte hinreißen lassen. Wie berichtet, hatte Dönmez auf die Frage, wie SPD-Politikerin Sawsan Chebli „jemals Staatssekräterin werden konnte“, geantwortet: „Schau dir mal ihre Knie an, vielleicht findest du ja eine Antwort.“ Die ÖVP-Frauen forderten den Rückzug von Dönmez. Am Nachmittag dann der Paukenschlag: Dönmez wurde aus dem Parlamentsklub geworfen.