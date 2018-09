Idlib vor Rückeroberung: „Nicht der letzte Kampf“

Russland ist längst Herr im Hause Assad

Von einem „finalen Kampf“ hier in Idlib will er nichts wissen. „Es wird nicht der letzte Kampf sein.“ Die Entscheidung darüber obliege aber weder ihm noch Assad. Wladimir Putin werde entscheiden, was passiert. „Aber“, ist sich Al Haji sicher, „bis 7. September passiert nichts.“ Dann treffen die Türkei, Iran und Russland zu einem Syrien-Gipfel in Teheran zusammen. Ein Zeichen, wer im Land das Sagen hat.