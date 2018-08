Syrien vor Offensive in letzter Rebellenhochburg

In Syrien mehren sich Anzeichen, dass die Armee unter Machthaber Bashar al-Assad mit russischer Hilfe gegen die letzte Rebellenhochburg Idlib im Nordwesten des Landes vorgehen will. Die „Eiterbeule“ mit dem Rebellen müsse beseitigt werden, hatte am Mittwoch der russische Außenminister Sergej Lawrow gesagt. Ein UN-Diplomat vermutet in Idlib 10.000 Mitglieder der Terrororganisationen Al-Nusra und Al-Kaida. Die Terroristen müssten zwar bekämpft und besiegt werden, aber nicht auf Kosten der 2,9 Millionen Zivilisten in der Provinz, mahnte er am Donnerstag. Er verlangt daher humanitäre Korridore unter Aufsicht der Vereinten Nationen. Durch die Kämpfe könnten bis zu 800.000 Menschen in die Flucht getrieben werden.