Österreich beruft gegen das „Atom-Urteil“

Im konkreten Fall will man dem AKW Hinkley Point fixe Abnahmetarife für den produzierten Strom ermöglichen, dazu noch staatliche Kreditgarantien von bis zu 17 Milliarden britische Pfund. Köstinger wird die Berufung in der kommenden Sitzung des Ministerrats am Mittwoch beschließen lassen, um sie dann im Namen der Bundesregierung einzubringen.