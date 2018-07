Österreich mit Klage gegen Briten-AKW abgeblitzt

Bedauern in Österreich über EuGH-Urteil

Auch aus dem Umweltministerium war am Donnerstag Bedauern zu vernehmen. Es sei „immer klar gewesen, dass Österreich vor Gericht in dieser Sache keinen leichten Stand haben wird“. Die Abweisung sei dennoch bedauerlich und „schwer nachvollziehbar“. Österreich sei nach wie vor der Ansicht, dass die Europäische Kommission hier nicht korrekt gehandelt habe, nicht nur in rechtlicher, sondern auch in politischer Hinsicht. Es sei ein falsches Signal, wenn Subventionen für den Bau von Kernkraftwerken als unbedenklich eingestuft würden.