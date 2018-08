Tickets für das „Wanda“-Konzert gewinnen!

25 x 2 Karten gewinnen!

Für das große Kärnten-Konzert am Freitag, 14. September, verlost die „Kärntner Krone“ gemeinsam mit der Leutgeb Entertainment Group jetzt 25 mal 2 Freikarten für das Openair-Spektakel auf dem Freigelände des Klagenfurter Stadions.



Schickt uns einfach eine E-Mail mit euren Kontaktdaten an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at und schon hat man die Chance auf zwei begehrte Tickets. Die Gewinner werden bis Freitag, 7. September (eine Woche vor dem Konzert), via E-Mail informiert und können die Tickets dann direkt in Klagenfurt abholen.