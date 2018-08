„Sekiro: Shadows Die Twice“ wird ziemlich brutal

Activision hat im Zuge der Spielemesse Gamescom in Köln nicht nur einen neuen Story-Trailer zum kommenden Ninja-RPG „Sekiro: Shadows Die Twice“ veröffentlicht, sondern auch erstmals Gameplay präsentiert. Im Trailer sehen Sie, wie sich Ninja Sekiro grazil über Dächer bewegt, mit seinem Enterhaken an unerreichbar geglaubte Orte kommt und sich - auf ziemlich blutige Weise - seiner Gegner erwehrt. „Sekiro: Shadows Die Twice“ erscheint am 22. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One.