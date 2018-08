MMA-Kämpfer: Schlimme Verletzung im Intimbereich

Als MMA-Kämpfer ist man wohl so einiges gewohnt. Selbst Knochenbrüche bringen die Muskelmänner nicht so schnell aus der Fassung. Doch Bryce Mitchell zog sich bei einem Unfall nun eine wahre Horror-Verletzung im Intim-Bereich zu - und das nicht im Käfig, sondern in seinen eigenen vier Wänden.