Ehemann: „Meine Frau erwürgte unsere Töchter“

Vater wandte sich an Medien

Das ruhige Vorstadthäuschen soll am Montag zum Ort eines furchtbaren Verbrechens geworden sein: Nachdem von der zweifachen Mutter und den beiden Mädchen jede Spur fehlte, wandte sich Vater Chris Watts selbst an die Medien. Der 33-Jährige meldete seine Familie als vermisst und spielte zu Beginn den besorgten Ehemann. „Ich will meine Familie zurück. Ich will, dass sie sicher sind. Ich will sie unbedingt zurück“, zeigte er sich noch am Dienstag vor laufender Kamera besorgt.