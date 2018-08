Schwangere Frau und Töchter getötet: Geständnis

Shanann war in der 15. Woche schwanger, als sie als vermisst gemeldet wurde. Sie war gerade erst von einer Geschäftsreise zurückgekommen. In der Früh habe sie ihm gesagt, sie wolle mit den Mädchen Freunde besuchen. Seine Töchter habe er über das Babyphone noch lebend gesehen, als er das Haus auf dem Weg in die Arbeit verlassen habe. Im Laufe des Tages habe seine Frau auf keine Textnachrichten reagiert, was ihn gewundert habe.