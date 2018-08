THQ Nordic kündigt „Desperados III“ für 2019 an

17 Jahre nach dem ersten und zwölf Jahre nach dem zweiten Teil hat Publisher THQ Nordic am Dienstag den dritten Teil des populären Echtzeitstrategiespiels „Desperados“ angekündigt. „Desperados III“ wird vom Münchner Studio Mimimi entwickelt, das sich bereits mit dem von Fans wie Kritikern gelobten „Shadow Tactics - Blades of the Shogun“ seine Sporen in dem Genre verdient hat. Erscheinen soll der Titel 2019 für PC, PS4 und Xbox One.