Ziegen-Jagd an der Grenze

Seelenruhig spazierten die Tiere nämlich durch die Wartezone. Sie ließen sich nicht einmal von den Polizisten aufhalten. Prompt wurde die örtliche Feuerwehr um Hilfe gebeten. „Technischer Einsatz bei der Grenze“, lautete ursprünglich der Notruf an die Florianis. Die Überraschung beim Eintreffen war dann groß. „Als wir die Ziegen sahen, dachten wir zuerst an einen Scherz. Das Missverständnis klärte sich aber bald auf. Der Exekutive stehen wir freilich in jedem Fall gerne bei“, so ein Helfer.