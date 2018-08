Brandstifter von Lienz ist ein 17-Jähriger Bursche

Spielchen mit Zigaretten gehören zum Alltag zwischen dem 17-Jährigen und seinen Freunden: Sie bewerfen sich zum Beispiel gerne gegenseitig mit brennenden „Kippen“. Am vergangenen Mittwoch war der 17-Jährige aber alleine, als er an einer Müllinsel vorbei kam. Brandermittler Dietmar Schlemmer von der Polizei Lienz: „Sie steht im Bereich des Dolomitenstadions , in der Nähe des Jugendclubs, in dem die Burschen verkehren.“