Hier gratuliert der russische Präsident Putin!

Arbeitsgespräch steht am Programm

Putin wird allerdings nicht beim Ja-Wort am Standesamt dabei sein. Sein Auftritt ist erst danach geplant, nach dem Festmahl wird er sich auch wieder verabschieden. Seine Teilnahme an den Feierlichkeiten sei zudem nicht nur privater Natur: So soll am Rande der Hochzeit zwischen Braut und Putin ein Arbeitsgespräch stattfinden. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, Kneissl zum Tanz aufzufordern.