Küsschen, Kutsche und hoher Besuch aus dem Kreml

Putin am Flughafen Graz gelandet

Putins Regierungsflugzeug landete am frühen Nachmittag am Flughafen Graz. Der Ausstiegsbereich wurde von Sicherheitskräften abgeschirmt. Schaulustige konnten keinen Blick auf den Präsidenten Russlands erhaschen. Wenig später landete auch noch ein zweite russische Maschine in Graz - in welcher Putin saß, blieb unklar. Er wurde anschließend in einem Konvoi aus Limousinen und Kleintransportern zur Hochzeit eskortiert.