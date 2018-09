Ausgeplaudert! So war das „erste Mal“ der Promis

„Es war wirklich fürchterlich“

Ganz so toll hat Ashton Kutcher sein „erstes Mal“ nicht in Erinnerung. Mit 15 verlor er seine Unschuld an ein Mädchen, das er kaum kannte. „Die ganze Angelegenheit dauerte nicht länger als zwei Sekunden. Es war wirklich fürchterlich“, so der Hollywoodstar später in einem Interview. Zwei Jahre später habe er mit dem Mädchen noch einmal Sex gehabt, so der Vater von zwei Kindern weiter. Er wollte nämlich beweisen, dass er viel besser geworden ist.