Verstopfte Nase auch im Sommer

Jede fünfte Verkühlung tritt übrigens in der warmen Jahreszeit auf. Viele sind einem ständigen Wechsel von heißer Außenluft und klimatisierten, entfeuchteten Innenräumen (Büro, Hotel, Auto, Bahn, etc.) ausgesetzt. Die kühle Zugluft der Klimageräte trocknet auch die Schleimhäute aus, womit Erkältungserreger freie Bahn haben und sich ausbreiten. Das Ansteckungsrisiko besteht zu jeder Jahreszeit durch Händeschütteln und mehrstündigen, engen Kontakt mit vielen Menschen, etwa im Flugzeug oder in der Bahn. Aber auch massive Gräserpollen-Allergie, aus der nicht selten entzündete Nasennebenhöhlen resultieren, hat in der warmen Jahreszeit Hochsaison.