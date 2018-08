Trotz Verdacht: Tschetschene leugnet zweiten Raub

Seine kriminelle Energie hätte er besser in seiner Heimat Tschetschenien gelassen: Ein 22-jähriger Asylwerber, der am 23. April in Braunau die Volkshochschule überfallen hatte, gestand nun auch einen Überfall am 24. Juni in Braunau. Damals hatte der Tschetschene einen Nachtschwärmer bewusstlos geschlagen.