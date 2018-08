Trump: „Steht oder werdet ohne Bezahlung gesperrt“

„Die NFL-Spieler tun es schon wieder. Sie gehen auf die Knie, wenn sie eigentlich stolz für unsere Nationalhymne stehen sollten“, so der Präsident am Freitag (Ortszeit) auf Twitter. Er warf den Spielern zudem vor, dass die meisten von ihnen gar nicht definieren könnten, gegen was sie eigentlich protestieren würden.